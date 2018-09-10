Сборная Франции отпраздновала триумф на ЧМ-2018 на заполненном "Стад де Франс" (видео)

Сборная Франции после победы над Голландией в матче Лиги наций отпраздновала победу на чемпионате мира.Это была первая домашняя игра французов после завоевания титула чемпионов мира в России. Игроки и тренеры сборной Франции отпраздновали успех на "Стад де Франс" вместе с болельщиками.