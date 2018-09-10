Впервые за 10 лет клубы высших дивизионов Европы показали прибыль по итогам сезона

Согласно отчету УЕФА, впервые с момента введения правил финансового фэйр-плей (ФФП) в 2011 году, клубы высших дивизионов Европы показали прибыльность.Исследование финансов 718 клубов высших дивизионов Европы в 2017 году показало, что суммарная прибыль команд составила 600 миллионов евро.Годом ранее суммарные убытки клубов элитных дивизионов составляли 300 миллионов евро, а в 2011 году – 1,7 миллиарда евро, в 2008-м – 600 миллионов евро.