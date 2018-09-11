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У Джона Терри появился еще один вариант продолжения карьеры

По информации британского издания Mirror, главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс настаивает на возвращении 37-летнего игрока.

В прошедшем сезоне Терри играл как раз за клуб из Бирмингема, но по окончании чемпионата руководство клуба не стало продлевать с ним контракт.

Ранее Терри прошел медосмотр для "Спартака" и согласовал контракт с зарплатой 1,8 млн фунтов в год, однако, переход застопорился из-за личных причин самого англичанина.

Mirror
Теги: Терри Спартак Астон Вилла
Сегодня, 14:52
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(5)
№15 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Флаг в руки...
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sd131
Великий и Могучий

]Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! (с) Тургенев
РУССКИЙ ЯЗЫК, а не заимствованный спартакус rage


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№13 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
sd131,
великий и могучий.....сколько снобизма.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№12 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
как же жалко смотрятся бомжекони в своих потугах облаять, при малейшей возможности, Великий и Могучий..))
одно слово - шавки..
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№11 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 15:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Искусственное набивание цены агентами, на флажке в итоге перейдет. Никто , кроме Россиян , в здравом уме не предложит такие деньги "пенсионеру".

Искусственное набивание цены агентами, на флажке в итоге перейдет. Никто , кроме Россиян , в здравом уме не предложит такие деньги "пенсионеру".
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Зенит»


Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
А как же Свиной КлуП ? Опять в пролете !! stuck_out_tongue_closed_eyes stuck_out_tongue_winking_eye

Он в Питере...и в постоянном пролёте.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
А как же Свиной КлуП ? Опять в пролете !! stuck_out_tongue_closed_eyes stuck_out_tongue_winking_eye

Это ваш бакланоклуб постоянно в полете-пролете.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 15:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
где читал, что в Спортинг намылился
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: пушкин спб (Сегодня, 15:23) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак настолько смешон, что даже эта новость, казалось бы, в пользу спартака, все равно не оставляет попыток поглумиться над ним.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№5 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 15:19) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
свиньи даже свободного агента подписать не могут)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:15) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Привет Абрам, от меня таки Циля ушла…
— Купи таки бутылку водки и утопи своё горе.
— Не вийдет.
— А шо так, денег нету?
— Деньги таки есть, горя нету…
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 15:12) #
  • -1
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Цитата: Медведь Русский
Интересно, а когда игрок для перехода в какую то команду проходит медосмотр, его же оплачивает навернка клуб
А что если возрастной Терри, просто решил проверить свое здоровье, но что-бы не платить самому, сказал Федуну что переходит в Спартак* laughing smile smile

да точно 100 - 500 долларов съэкономил )) так все и было .... до 14 приедет ....100% инфа ... чемоданы собирает сейчас !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (10)

Интересно, а когда игрок для перехода в какую то команду проходит медосмотр, его же оплачивает навернка клуб
А что если возрастной Терри, просто решил проверить свое здоровье, но что-бы не платить самому, сказал Федуну что переходит в Спартак* laughing smile smile
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:05) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
А как же Свиной КлуП ? Опять в пролете !! stuck_out_tongue_closed_eyes stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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