У Джона Терри появился еще один вариант продолжения карьеры

По информации британского издания Mirror, главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс настаивает на возвращении 37-летнего игрока.В прошедшем сезоне Терри играл как раз за клуб из Бирмингема, но по окончании чемпионата руководство клуба не стало продлевать с ним контракт.Ранее Терри прошел медосмотр для "Спартака" и согласовал контракт с зарплатой 1,8 млн фунтов в год, однако, переход застопорился из-за личных причин самого англичанина.