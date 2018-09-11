Марио Балотелли летом прибыл в расположение "Ниццы" с весом в 100 кг

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли летом прибыл на сбор клуба с лишним весом, сообщает L’?quipe. Футболист весил 100 килограммов, что на 12 килограмм большего "рабочего" веса итальянца.Его предыдущий контракт с "Ниццей" истек летом 2018 года, но в конце июня он подписал новое однолетнее соглашение.