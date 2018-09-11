Новости партнеров

Марио Балотелли летом прибыл в расположение "Ниццы" с весом в 100 кг

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли летом прибыл на сбор клуба с лишним весом, сообщает L’?quipe. Футболист весил 100 килограммов, что на 12 килограмм большего "рабочего" веса итальянца.

Его предыдущий контракт с "Ниццей" истек летом 2018 года, но в конце июня он подписал новое однолетнее соглашение.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 17:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Не профи.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: ythe
дар футбольный есть, головы нет

Почему нет? Есть. В неё он и ест.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 17:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
когда в Ниццу переходил,говорил за золотой мяч будет бороться))
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
дар футбольный есть, головы нет


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.