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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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В Екатеринбурге хотят возобновить работу фан-зоны во время ЧЕ-2020
Администрация Екатеринбурга предложила возобновить работу фан-зоны во время чемпионата Европы в 2020 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.
Четыре матча чемпионата Европы 2020 года примет стадион "Санкт-Петербург". Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.
"В 2020 году будет проводиться чемпионат Европы по футболу, и администрацией города вместе с министерством спорта Свердловской области рассматривается возможность организации фан-зоны, предположительно в Центральном парке культуры и отдыха [им. Маяковского]", - сказал Карманов.
По его словам, окончательное решение будет принято с учетом мнения жителей города, у которых снова появится возможность приобщиться к празднику футбола. "Пока вопрос на стадии проработки, конкретных сроков назвать не могу", - добавил Карманов.
Как сообщал ранее заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, фан-зона к ЧМ-2018 в Екатеринбурге изначально создавалась с перспективой сделать ее одной из основных площадок для больших городских мероприятий.
Четыре матча чемпионата Европы 2020 года примет стадион "Санкт-Петербург". Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.
"В 2020 году будет проводиться чемпионат Европы по футболу, и администрацией города вместе с министерством спорта Свердловской области рассматривается возможность организации фан-зоны, предположительно в Центральном парке культуры и отдыха [им. Маяковского]", - сказал Карманов.
По его словам, окончательное решение будет принято с учетом мнения жителей города, у которых снова появится возможность приобщиться к празднику футбола. "Пока вопрос на стадии проработки, конкретных сроков назвать не могу", - добавил Карманов.
Как сообщал ранее заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, фан-зона к ЧМ-2018 в Екатеринбурге изначально создавалась с перспективой сделать ее одной из основных площадок для больших городских мероприятий.
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