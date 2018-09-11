Мошири увеличил свою долю в "Эвертоне"

Основной акционер "Эвертона" Фархад Мошири увеличил свою долю в клубе. Как сообщает L’Equipe, 63-летний бизнесмен теперь владеет 68,6 процента акций "Эвертона". Летом 2019 года он нарастит долю до 77,2 процента.Британско-иранский бизнесмен стал акционером "Эвертона" в феврале 2016 года, вложившись в ливерпульский клуб после продажи своей доли акций в "Арсенале" Алишеру Усманову, который в этом году в свою очередь перепродал акции "канониров" Стэну Кронке. Он уже потратил на трансферы для клуба более 300 миллионов евро, а также участвует в проектировании нового стадиона.