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Испания разорвала вице-чемпионов мира Хорватию

Сборная Испании разгромила Хорватию в матче группы 4 Лиги наций A - 6:0.

Лига наций УЕФА

2 тур

Испания – Хорватия 6:0

Голы: Сауль, 24, Асенсио, 33, Калинич, 35 (аг), Родриго, 49, Рамос, 57, Иско, 70.

Испания: Де Хеа, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Начо, Рамос, Гайя, Бускетс (Родри, 59), Сауль (Тиаго, 65), Сeбальос, Иско, Асенсио, Родриго.

Хорватия: Калинич, Врсалько (Рог, 20), Митрович, Вида, Пиварич, Брозович (Пьяца, 62), Модрич, Ракитич, Ковачич, Перишич, Сантини (Ливайя, 71).

Предупреждения: Сантини, 12, Брозович, 39.

Босния и Герцеговина – Австрия 1:0

Голы: Джеко, 78

Босния: Шехич, Шуньич, Жуканович, Чивич, Тодорович, Пьянич (Крунич, 89), Вишча (Закарич, 87), Бешич, Дулевич (Баич, 90+3), Сарич, Джеко

Герцеговина – Австрия: Линднер, Прёдль, Алаба, Ляйнер, Хинтереггер, Ильзанкер (Шауб, 86), Грегорич (Забитцер, 72), Жуль, Гриллич (Бургшталлер, 81), Лацаро, Арнаутович

Предупреждения: Хинтереггер, 24, Ляйнер, 63, Тодорович, 81
Теги: Сборная Испании Сборная Хорватии
Вчера, 23:47
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5
(0)
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Что кричал Вида? Что больше не будет наклоняться за салом, которое уронили, при испанцах?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:38) #
  • +1
  •  (1)

нафиг надо было тренера увольнять перед чм , в руководстве у них там дибилы сидят
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:30) #
  • -1
  •  (1)
online

Статья 131. Изнасилование
2. Изнасилование:
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой-наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового smile На десятку испанцы сегодня наиграли вполне smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:50) #
  • +3
  •  (7)

Виде привет! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (3)

Где-то так Испания должна было на ЧМ играть, не случись у них куйня с Лопетеги


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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