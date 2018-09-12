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Овечкин обменялся подарками с Неймаром

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил товарищеский матч в США между сборными Бразилии и Сальвадора (5:0).

После окончания встречи россиянин подарил свой игровой свитер форварду бразильцев Неймару, который в этом матче забил гол и сделал три результативные передачи.

Взамен Овечкин получил желтые бутсы от Неймара и мяч с автографом.

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@neymarjr ?

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Теги: Неймар
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