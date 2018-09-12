Новости партнеров

"Ювентус" в следующем году может вернуть Погба

"Ювентус" в следующее трансферное окно может вернуть из "МЮ" полузащитника Поля Погба, сообщает Tuttosport. Французский хавбек уже выступал за туринцев в период с 2012 по 2016 год.

По информации источника, "джокером" в переговорах с 25-летним чемпионом мира станет фактор Криштиану Роналду. В "старой синьоре" полагают, что Погба будет интересно сыграть в одной команде с пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Контракт Погба с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года.
Теги: Погба Ювентус Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.