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Марко Асенсио не хочет всю карьеру играть под одним номером

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио поделился планами на нынешний сезон.

"Пусть Криштиану Роналду ушел из "Реала", но я возлагаю на этот сезон большие надежды. Собираюсь стать постоянным игроком стартового состава и играть в клубе более значимую роль. Пока получается — я хорошо начал сезон и упорно работаю.

Не хочу закончить карьеру, выступая под 20-м номером. Думаю, это объясняет мою амбициозность. Хотел бы ли я поменять номер? Конечно, посмотрим, как все сложится", — приводит слова полузащитника AS.

В этом сезоне Асенсио сыграет в трех встречах чемпионата Испании и отметился тремя результативными передачами.

"Газета.ру"
Теги: Асенсио Реал
Вчера, 22:29
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