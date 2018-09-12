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Лука Модрич не собирается уходить из "Реала"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал свое будущее в мадридском клубе.

"Уйти из "Реала"? Я вообще не думаю об этом. Это лучший клуб в мире. Зачем мне уходить?" — приводит слова хавбека Sky Sports.

До этого сообщалось, что "Интер" проводил с Модричем переговоры, и футболист даже согласовал контракт с итальянским клубом.

Контракт полузащитника с мадридской командой рассчитан до лета 2022 года, а сумма выкупа составляет €700 млн.

"Газета.ру"
Теги: Модрич Реал
Вчера, 23:26
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