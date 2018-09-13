Квинси Промес готов к дебюту за "Севилью" на домашней арене

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес вернулся в расположение клуба после матчей за сборную Голландии."Вернулся в "Севилью" и готов к первой игре на "Рамон Санчес Писхуан", — написал игрок в своем твиттере.Промес переехал в "Севилью" этим летом из московского «Спартака». Футболист дебютировал за испанский клуб в матче третьего тура испанского чемпионата против "Бетиса" (0:1), выйдя на замену на 87-й минуте.Следующий матч испанская команда сыграет 16 сентября в рамках Примеры против "Хетафе".