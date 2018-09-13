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Д. Билялетдинов продолжит выступать за литовский "Тракай"

Литовский футбольный клуб "Тракай" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Динияром Билялетдиновым.

Детали нового контракта литовского клуба с 33-летним игроком не разглашаются.

Напомним, что Билялетдинов играет за "Тракай" с 2017 года. Ранее он выступал за "Рубин", "Локомотив", "Спартак", "Анжи", "Эвертон".
Теги: Билялетдинов Д.
Сегодня, 11:35
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:44) #
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Жаль, что такой известный футболист, как Динар Билялетдинов, выступает в русофобской Литве, да еще за клуб "Тракай" из супер-маленького городка Тракай - райцентра с населением 5 с половиной тысяч жителей ( по российским меркам - поселок-село).. (((
Больше импонируют, когда популярные футболисты в возрасте от 30+, если не находят места в командах Премьер-лиги, играют в известных российских командах 1-ой ЛИГИ (Фнл), за большие, крупные города, а то и с миллионным населением !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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