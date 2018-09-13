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Экс-форвард ЦСКА продолжит карьеру в восьмом дивизионе Польши

Бывший нападающий сборной Польши Давид Янчик, выступавший до 2014 года за ЦСКА, нашел себе новую команду.

Как стало известно, Янчик продолжит карьеру в команде восьмого дивизиона "КТС Вешло".



После ухода из ЦСКА Янчик пытался заиграть в ряде польских клубов, но из-за проблем с алкоголем сделать это не удалось.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:13
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№4 Написал: Angelsh (Сегодня, 15:04) #
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Однозначный успех трансферной политики Гинера.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Многих сгубила проклятая (любимая) !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 14:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Читал недавно про него статью, пишут что с алкоголем у него проблемы. Поэтому за 4 года скатился от цска до 8го польского дивизиона.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:19) #
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online

8-й (Восьмой !!!) Дивизион? Что это, о Боже ???
По нашим российским меркам - 8-й Дивизион - это любительский Чемпионат сельсовета
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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