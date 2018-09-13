Давид Сильва: Гвардиола - футбольный гений

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва восхищается работой главного тренера команды Хосепа Гвардиолы."Он видит вещи до того, как они случатся, и это дает преимущество, это огромный плюс. Он что-то объясняет, и ты схватываешь это на лету. Я такого раньше никогда не видел. Благодаря ему я научился быть на футбольном поле более терпеливым. Раньше я много перемещался по полю, хотел везде успеть. Он научил меня придерживаться определенной зоны и дожидаться мяча. Гвардиола - футбольный гений", - цитирует Сильву BBC.