"Челси" в 2012 году отказался покупать Мбаппе

Бывший скаут лондонского "Челси" Серж Даниэль Бога признался, что в 2012 году руководство синих отказалось подписывать контракт с французским форвардом Килианом Мбаппе, ныне выступающим за "ПСЖ"."Челси" был первым, кто пригласил Килиана на просмотр. Мой друг спросил, слышал ли я о молодом игроке Мбаппе, который играл за "Бонди" – команду в пригороде Парижа. Я ответил, что нет. Он сказал мне: "Ты должен посмотреть на него". Я увидел и понял, что этот парень крутой!Я рассказал о нем "Челси" и всем говорил, что они обязаны посмотреть на мальчика. Я привез его с семьей. Мбаппе сыграл против "Чарльтона", а команда победила 7:0. Через неделю в "Челси" заявили, что хотят позвать его еще на один просмотр, после чего мы примут решение.Мать Мбаппе сказала, что ее сын больше не вернется, и если он им нужен, пусть дают контракт сейчас, или через 5 лет им придется покупать его за 50 миллионов евро. В итоге она оказалась права. Причем за Мбаппе заплатили даже не 50, а 180 миллионов евро", – цитирует Бога интернет-портал Goal.