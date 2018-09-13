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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Челси" в 2012 году отказался покупать Мбаппе
Бывший скаут лондонского "Челси" Серж Даниэль Бога признался, что в 2012 году руководство синих отказалось подписывать контракт с французским форвардом Килианом Мбаппе, ныне выступающим за "ПСЖ".
"Челси" был первым, кто пригласил Килиана на просмотр. Мой друг спросил, слышал ли я о молодом игроке Мбаппе, который играл за "Бонди" – команду в пригороде Парижа. Я ответил, что нет. Он сказал мне: "Ты должен посмотреть на него". Я увидел и понял, что этот парень крутой!
Я рассказал о нем "Челси" и всем говорил, что они обязаны посмотреть на мальчика. Я привез его с семьей. Мбаппе сыграл против "Чарльтона", а команда победила 7:0. Через неделю в "Челси" заявили, что хотят позвать его еще на один просмотр, после чего мы примут решение.
Мать Мбаппе сказала, что ее сын больше не вернется, и если он им нужен, пусть дают контракт сейчас, или через 5 лет им придется покупать его за 50 миллионов евро. В итоге она оказалась права. Причем за Мбаппе заплатили даже не 50, а 180 миллионов евро", – цитирует Бога интернет-портал Goal.
"Газета.ру"
"Челси" был первым, кто пригласил Килиана на просмотр. Мой друг спросил, слышал ли я о молодом игроке Мбаппе, который играл за "Бонди" – команду в пригороде Парижа. Я ответил, что нет. Он сказал мне: "Ты должен посмотреть на него". Я увидел и понял, что этот парень крутой!
Я рассказал о нем "Челси" и всем говорил, что они обязаны посмотреть на мальчика. Я привез его с семьей. Мбаппе сыграл против "Чарльтона", а команда победила 7:0. Через неделю в "Челси" заявили, что хотят позвать его еще на один просмотр, после чего мы примут решение.
Мать Мбаппе сказала, что ее сын больше не вернется, и если он им нужен, пусть дают контракт сейчас, или через 5 лет им придется покупать его за 50 миллионов евро. В итоге она оказалась права. Причем за Мбаппе заплатили даже не 50, а 180 миллионов евро", – цитирует Бога интернет-портал Goal.
"Газета.ру"
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