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Гарет Бэйл - лучший игрок "Реала" в августе

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл стал лучшим футболистом команды в августе, сообщает официальный сайт "сливочных".

Футболист стал обладателем специального приза, который ему вручили перед очередной тренировкой команды.
Теги: Бэйл Реал
Сегодня, 22:26
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