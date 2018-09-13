Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:46
Сергей Анохин: очень рад, что у Дениса Черышева ничего не обнаружили, да и не могло этого произойти (2)
Сергей Анохин: очень рад, что у Дениса Черышева ничего не обнаружили, да и не могло этого произойти (2)
15:17
Егор Сорокин: полноценным дебютом за сборную России можно будет считать момент, когда я сыграю в основном составе
Егор Сорокин: полноценным дебютом за сборную России можно будет считать момент, когда я сыграю в основном составе
14:36
"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри (41)
"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри (41)
12:57
Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке (3)
Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке (3)
12:33
Игорь Гамула: несмотря на работу в "Ростове", я продолжу нести бред в ютубе, я ведь артист (4)
Игорь Гамула: несмотря на работу в "Ростове", я продолжу нести бред в ютубе, я ведь артист (4)
"Манчестер Сити" вышел на 5-е место среди клубов Европы по доходам
"Манчестер Сити" стал лишь вторым английским клубом в истории, которому удалось преодолеть планку в 500 млн фунтов доходов за год.
"Горожане" опубликовали финансовую отчетность за сезон-2017/18, согласно которой доходы клуба составили 500,5 млн фунтов. За 10 лет, что прошли с момента покупки клуба шейхом Мансуром, этот показатель увеличился в 6 раз.
В английской Премьер-Лиге лучшие цифры показал лишь "Манчестер Юнайтед" — 581 млн фунтов. В Европе барьер в 500 млн фунтов доходов, помимо двух манкунианских клубов, преодолели лишь "Реал", "Барселона" и "Бавария". Об этом сообщает The Telegraph.
При этом прибыль "Ман Сити" за сезон-2017/18 составила 10.4 млн фунтов — четвертый сезон подряд клуб завершает в плюсе.
Sport24
"Горожане" опубликовали финансовую отчетность за сезон-2017/18, согласно которой доходы клуба составили 500,5 млн фунтов. За 10 лет, что прошли с момента покупки клуба шейхом Мансуром, этот показатель увеличился в 6 раз.
В английской Премьер-Лиге лучшие цифры показал лишь "Манчестер Юнайтед" — 581 млн фунтов. В Европе барьер в 500 млн фунтов доходов, помимо двух манкунианских клубов, преодолели лишь "Реал", "Барселона" и "Бавария". Об этом сообщает The Telegraph.
При этом прибыль "Ман Сити" за сезон-2017/18 составила 10.4 млн фунтов — четвертый сезон подряд клуб завершает в плюсе.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.