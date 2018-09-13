"Манчестер Сити" вышел на 5-е место среди клубов Европы по доходам

"Манчестер Сити" стал лишь вторым английским клубом в истории, которому удалось преодолеть планку в 500 млн фунтов доходов за год."Горожане" опубликовали финансовую отчетность за сезон-2017/18, согласно которой доходы клуба составили 500,5 млн фунтов. За 10 лет, что прошли с момента покупки клуба шейхом Мансуром, этот показатель увеличился в 6 раз.В английской Премьер-Лиге лучшие цифры показал лишь "Манчестер Юнайтед" — 581 млн фунтов. В Европе барьер в 500 млн фунтов доходов, помимо двух манкунианских клубов, преодолели лишь "Реал", "Барселона" и "Бавария". Об этом сообщает The Telegraph.При этом прибыль "Ман Сити" за сезон-2017/18 составила 10.4 млн фунтов — четвертый сезон подряд клуб завершает в плюсе.