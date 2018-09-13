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Криштиану Роналду троллит ведущего клубного ТВ "Ювентуса" (видео)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перед тренировкой потролил ведущего клубного ТВ. 33-летний футболист, кривляясь за его спиной, изобразил типичное поведение репортеров.

Напомним, Роналду перешел в туринский клуб в летнее трансферное окно из "Реала". Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.

Теги: Роналду Ювентус
Вчера, 23:29
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