Стиль футбола, свойственный командам Сарри, получил термин в энциклопедии Треккани

Стиль футбола, проповедуемый итальянским специалистом Маурицио Сарри (в прошлом главный тренер "Наполи", а ныне — "Челси"), обзавелся собственным термином в энциклопедии Треккани — крупнейшей итальянской универсальной энциклопедии. Об этом сообщает Football Italia.Слово "Сарризмо" (Sarrismo) внесено в энциклопедию в секцию неологизмов.Стиль футбола "Сарризмо" характеризует активный прессинг, любовь крайних защитников подключаться к атакам, доминирование во владении мячом, большое число передач и частая игра в одно касание.Отметим, что в англоязычной прессе такой стиль футбола называют "Саррибол".