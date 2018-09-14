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Стиль футбола, свойственный командам Сарри, получил термин в энциклопедии Треккани

Стиль футбола, проповедуемый итальянским специалистом Маурицио Сарри (в прошлом главный тренер "Наполи", а ныне — "Челси"), обзавелся собственным термином в энциклопедии Треккани — крупнейшей итальянской универсальной энциклопедии. Об этом сообщает Football Italia.

Слово "Сарризмо" (Sarrismo) внесено в энциклопедию в секцию неологизмов.

Стиль футбола "Сарризмо" характеризует активный прессинг, любовь крайних защитников подключаться к атакам, доминирование во владении мячом, большое число передач и частая игра в одно касание.

Отметим, что в англоязычной прессе такой стиль футбола называют "Саррибол".

Sport24
Теги: Сарри
Сегодня, 00:07
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№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 00:50) #
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Болеет за:
«Реал»
А при чём здесь Сарри, когда такой стиль внедрили сперва Лобановский, потом Бесков, а последним из наших Романцев. Гвардьиола наибольших успехов добился в игре одним касанием...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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