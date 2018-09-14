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Владимир Габулов разорвал контракт с "Брюгге"

Российский голкипер Владимир Габулов в своем инстаграме объявил об уходе из "Брюгге".

Габулов перешел в брюссельский клуб в начале 2018 года. Во второй половине сезона-2017/18 он провел 9 матчей, пропустил 17 голов в чемпионате, а также пропустил 4 мяча в 1 игре Кубка Бельгии. В составе команды он стал чемпионом страны.

В этом сезоне он ни разу не попал в заявку на игру.
Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 11:30
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