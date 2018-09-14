Рафинья может уйти из "Барселоны" зимой

Полузащитник "Барселоны" Рафинья может зимой сменить клуб, сообщает Сalciomercato.25-летний бразилец по-прежнему не имеет места в стартовом составе, поэтому хочет вернуться в миланский "Интер", где он выступал во второй части минувшего сезона. Ориентировочная сумма трансфера составляет 25 миллионов евро.