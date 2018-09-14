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Рафинья может уйти из "Барселоны" зимой

Полузащитник "Барселоны" Рафинья может зимой сменить клуб, сообщает Сalciomercato.

25-летний бразилец по-прежнему не имеет места в стартовом составе, поэтому хочет вернуться в миланский "Интер", где он выступал во второй части минувшего сезона. Ориентировочная сумма трансфера составляет 25 миллионов евро.
Теги: Рафинья Барселона
Сегодня, 18:15
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