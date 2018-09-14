"Галатасарай" перед матчем с "Локомотивом" в ЛЧ разгромил своего соперника

Турецкий "Галатасарай" одержал крупную победу над "Касымпашей" в матче 5-го тура турецкой Суперлиги.Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком — Али Сами Йе"» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.В составе "Галатасарая" отличились нападающий Эрен Дердийок, защитник Сердар Азиз и хавбек Гарри Родригес, оформивший дубль."Галатасарай", набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице первенства Турции.18 сентября турецкий клуб примет на своем поле "Локомотив" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.