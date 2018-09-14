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"Галатасарай" перед матчем с "Локомотивом" в ЛЧ разгромил своего соперника

Турецкий "Галатасарай" одержал крупную победу над "Касымпашей" в матче 5-го тура турецкой Суперлиги.

Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком — Али Сами Йе"» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе "Галатасарая" отличились нападающий Эрен Дердийок, защитник Сердар Азиз и хавбек Гарри Родригес, оформивший дубль.

"Галатасарай", набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице первенства Турции.

18 сентября турецкий клуб примет на своем поле "Локомотив" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Теги: Локомотив Галатасарай
Вчера, 23:33
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Состав Сарая хотя бы написали, крупнейший фут. форум, блин.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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