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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Галатасарай" перед матчем с "Локомотивом" в ЛЧ разгромил своего соперника
Турецкий "Галатасарай" одержал крупную победу над "Касымпашей" в матче 5-го тура турецкой Суперлиги.
Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком — Али Сами Йе"» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе "Галатасарая" отличились нападающий Эрен Дердийок, защитник Сердар Азиз и хавбек Гарри Родригес, оформивший дубль.
"Галатасарай", набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице первенства Турции.
18 сентября турецкий клуб примет на своем поле "Локомотив" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком — Али Сами Йе"» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе "Галатасарая" отличились нападающий Эрен Дердийок, защитник Сердар Азиз и хавбек Гарри Родригес, оформивший дубль.
"Галатасарай", набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице первенства Турции.
18 сентября турецкий клуб примет на своем поле "Локомотив" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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