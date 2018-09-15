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Феноменальный дебютный гол пяткой от Самуэля Это'О в Катаре

Экс-нападающий "Анжи", "Барселоны", "Интера" и "Челси" Самюэль Это`О забил первый гол за "Катар СК".

Камерунец пяткой поразил ворота "Аль-Шахании" в 5-м туре чемпионата Катара.



Тем не менее, команда Это`О проиграла - 2:3.
Теги: Это’О
Сегодня, 09:39
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(1)
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Два шейха на стадионе)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 10:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Анжи»
Какой же конченный вратарь


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Блеск!!! Сколько ему лет 37 по моему, а, как выглядит, какая физическая футбольная форма... а, сколько миллионов в кармане?))) из тех футболистов, который все выжал из футбола, взамен фантастическому таланту и труда.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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