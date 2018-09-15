Феноменальный дебютный гол пяткой от Самуэля Это'О в Катаре

Экс-нападающий "Анжи", "Барселоны", "Интера" и "Челси" Самюэль Это`О забил первый гол за "Катар СК".Камерунец пяткой поразил ворота "Аль-Шахании" в 5-м туре чемпионата Катара.Тем не менее, команда Это`О проиграла - 2:3.