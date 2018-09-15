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Роналду пытается уговорить руководство "Ювентуса" приобрести Тони Крооса

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет видеть в итальянской команде бывшего товарища по мадридскому "Реалу" Тони Крооса, утверждает Goal.com.

Согласно информации издания, португальский нападающий обратился к руководству "Ювентуса" с просьбой приобрести немецкого полузащитника в зимнее трансферное окно. Роналду уверен, что Кроос поможет туринцам в достижении главной цели — победы в Лиге чемпионов.

Напомним, Роналду и Кросс вместе играли в "Реале" на протяжении четырёх лет.
Теги: Роналду Кроос Ювентус
Сегодня, 14:47
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