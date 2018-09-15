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"Манчестер Юнайтед" удержал победу в матче с "Уотфордом"

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Уотфорд" (2:1).

Чемпионат Англии

5 тур

"Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед"1:2

Голы: Лукаку, 35, Смоллинг, 38, Грэй 65

Уотфорд: Фостер, Кэткарт (Саксесс, 88), Холебас (Мазина, 84), Янмат (Фемения, 72), Кабаселе, Хьюз, Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Смоллинг, Янг, Валенсия (Байи, 90), Линделеф, Матич, Феллайни, Лингард (Марсьяль, 71), Погба, Санчес (Мактомини, 84), Лукаку.

Предупреждения:Капу (34), Холебас (36), Матич (70), Валенсия (81).

Удаление:Матич (90).
Теги: Манчестер Юнайтед Уотфорд
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