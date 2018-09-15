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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:27
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
21:48
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
21:08
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
18:43
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16:47
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Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали (1)
16:42
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15:33
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14:28
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
"Манчестер Юнайтед" удержал победу в матче с "Уотфордом"
В матче 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Уотфорд" (2:1).
Чемпионат Англии
5 тур
"Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед"1:2
Голы: Лукаку, 35, Смоллинг, 38, Грэй 65
Уотфорд: Фостер, Кэткарт (Саксесс, 88), Холебас (Мазина, 84), Янмат (Фемения, 72), Кабаселе, Хьюз, Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Смоллинг, Янг, Валенсия (Байи, 90), Линделеф, Матич, Феллайни, Лингард (Марсьяль, 71), Погба, Санчес (Мактомини, 84), Лукаку.
Предупреждения:Капу (34), Холебас (36), Матич (70), Валенсия (81).
Удаление:Матич (90).
Чемпионат Англии
5 тур
"Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед"1:2
Голы: Лукаку, 35, Смоллинг, 38, Грэй 65
Уотфорд: Фостер, Кэткарт (Саксесс, 88), Холебас (Мазина, 84), Янмат (Фемения, 72), Кабаселе, Хьюз, Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Смоллинг, Янг, Валенсия (Байи, 90), Линделеф, Матич, Феллайни, Лингард (Марсьяль, 71), Погба, Санчес (Мактомини, 84), Лукаку.
Предупреждения:Капу (34), Холебас (36), Матич (70), Валенсия (81).
Удаление:Матич (90).
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