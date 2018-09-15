Такого вы еще не видели - настоящие ВИП-места в джакузи на матче чемпионата Франции (видео)

Французский футбольный клуб "Кан" разыграл среди болельщиков необычные билеты на домашний матч 5-го тура чемпионата Франции с "Лионом".Клуб в рамках партнёрства с одним из центров талассотерапии провёл в социальной сети конкурс. Четверо победителей получили билеты на ВИП-места в джакузи, который будет располагаться рядом с полем во время матча с "Лионом".Не подвел выигравших зрителей и сценарий матча - "Кан" в тяжелой борьбе вдевятером смог удержать ничью против одного из лидеров чемпионата.