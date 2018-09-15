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"Монако" без Головина сыграл вничью с "Тулузой"

"Монако" сыграл вничью с "Тулузой" в матче 5-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Тулузе на стадионе "Мунисипаль" и завершилась со счётом 1:1. На 56-й минуте Юри Тилеманс вывел монегасков вперёд, однако на 79-й минуте Аарон Исека сравнял счёт. "Монако" не может выиграть уже в четвёртом кряду матче чемпионата.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в заявку на игру, так как пока не успел окончательно набрать нужные кондиции после посттравматического восстановления.
Теги: Монако Тулуза Головин
Вчера, 23:37
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№1 Написал: Hitman (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
вы не заманались еще наяривать на эту пустышку?хоть с ним хоть без,Манаку сейчас говно
Регистрация: 20.04.2017 [жалоба]
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