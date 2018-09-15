"Монако" без Головина сыграл вничью с "Тулузой"

"Монако" сыграл вничью с "Тулузой" в матче 5-го тура чемпионата Франции.Встреча прошла в Тулузе на стадионе "Мунисипаль" и завершилась со счётом 1:1. На 56-й минуте Юри Тилеманс вывел монегасков вперёд, однако на 79-й минуте Аарон Исека сравнял счёт. "Монако" не может выиграть уже в четвёртом кряду матче чемпионата.Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в заявку на игру, так как пока не успел окончательно набрать нужные кондиции после посттравматического восстановления.