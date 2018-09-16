Маурицио Сарри: Азар - уникальный игрок

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче против "Кардиффа" (4:1) в 5-ом туре."Я доволен игрой своей команды, но я всегда думаю, что мы можем лучше. Я очень опасны в атакующей линии. Азар - уникальный игрок. Я думаю, что он один из лучших в Европе. Возможно, даже лучше. Сейчас "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выглядят посильнее нас, нам надо сделать еще один шаг вперед", - цитирует Сарри ВВС.