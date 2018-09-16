Впервые за 110 лет два клуба из Англии победили в пяти первых играх сезона

"Ливерпуль" и "Челси" добыли победы в матчах 5-го тура чемпионата Англии."Пенсионеры" со счетом 4:1 обыграли "Кардифф Сити", а подопечные Юргена Клоппа одолели "Тоттенхэм Хотспур" (2:1).Для обеих команд эти победы стали пятыми подряд в пяти матчах текущего сезона.Таким образом, два английских клуба одержали пять побед в пяти стартовых турах чемпионата Англии впервые за 110 лет. Прежде это случалось в сезонах-1905/06 и 1908/09.