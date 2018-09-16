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Впервые за 110 лет два клуба из Англии победили в пяти первых играх сезона

"Ливерпуль" и "Челси" добыли победы в матчах 5-го тура чемпионата Англии.

"Пенсионеры" со счетом 4:1 обыграли "Кардифф Сити", а подопечные Юргена Клоппа одолели "Тоттенхэм Хотспур" (2:1).

Для обеих команд эти победы стали пятыми подряд в пяти матчах текущего сезона.

Таким образом, два английских клуба одержали пять побед в пяти стартовых турах чемпионата Англии впервые за 110 лет. Прежде это случалось в сезонах-1905/06 и 1908/09.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Челси
Сегодня, 14:06
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№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 14:30) #
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Ничего хорошего.
Это говорит только о дальнейшем расслоении
в английском футболе...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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