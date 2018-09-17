В третьем туре чемпионата Германии произошло знаковое событие. Во всех девяти матчах ни одна из 18 команд не покинула поле без забитого мяча.Последний раз подобное происходило в 12-м туре Бундеслиги сезона-2011/12.Средняя результативность тура составила 3,8 гола за игру.— 3:1— 3:1— 3:2— 2:1— 2:2— 2:1— 2:1— 1:1— 3:3.