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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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В третьем туре чемпионата Германии произошло знаковое событие
В третьем туре чемпионата Германии произошло знаковое событие. Во всех девяти матчах ни одна из 18 команд не покинула поле без забитого мяча.
Последний раз подобное происходило в 12-м туре Бундеслиги сезона-2011/12.
Средняя результативность тура составила 3,8 гола за игру.
"Боруссия" (Дортмунд) — "Айнтрахт" — 3:1
"Бавария"— "Байер" — 3:1
"РБ Лейпциг" — "Ганновер" — 3:2
"Майнц" — "Аугсбург" — 2:1
"Вольфсбург" — "Герта" — 2:2
"Фортуна» — "Хоффенхайм" — 2:1
"Боруссия" (Менхенгладбах) — "Шальке-04" — 2:1
"Вердер" — "Нюрнберг" — 1:1
"Фрайбург" — "Штутгарт" — 3:3.
Последний раз подобное происходило в 12-м туре Бундеслиги сезона-2011/12.
Средняя результативность тура составила 3,8 гола за игру.
"Боруссия" (Дортмунд) — "Айнтрахт" — 3:1
"Бавария"— "Байер" — 3:1
"РБ Лейпциг" — "Ганновер" — 3:2
"Майнц" — "Аугсбург" — 2:1
"Вольфсбург" — "Герта" — 2:2
"Фортуна» — "Хоффенхайм" — 2:1
"Боруссия" (Менхенгладбах) — "Шальке-04" — 2:1
"Вердер" — "Нюрнберг" — 1:1
"Фрайбург" — "Штутгарт" — 3:3.
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