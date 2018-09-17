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В третьем туре чемпионата Германии произошло знаковое событие

В третьем туре чемпионата Германии произошло знаковое событие. Во всех девяти матчах ни одна из 18 команд не покинула поле без забитого мяча.

Последний раз подобное происходило в 12-м туре Бундеслиги сезона-2011/12.

Средняя результативность тура составила 3,8 гола за игру.

"Боруссия" (Дортмунд) — "Айнтрахт" — 3:1
"Бавария"— "Байер" — 3:1
"РБ Лейпциг" — "Ганновер" — 3:2
"Майнц" — "Аугсбург" — 2:1
"Вольфсбург" — "Герта" — 2:2
"Фортуна» — "Хоффенхайм" — 2:1
"Боруссия" (Менхенгладбах) — "Шальке-04" — 2:1
"Вердер" — "Нюрнберг" — 1:1
"Фрайбург" — "Штутгарт" — 3:3.
Сегодня, 09:58
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Нормальный расклад для Бундеслиги.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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