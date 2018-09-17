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Самый нелепый автогол в истории от вратаря софийского ЦСКА (видео)

В матче чемпионата Болгарии произошел самый эпичный из автоголов, который вы когда-либо видели.

На 14-й минуте встречи софийского ЦСКА и "Черно Море" из Варны защитник армейцев Николай Бодуров отпасовал назад голкиперу. Витаутас Черниаускас сразу выбил мяч, но не попал по нему. Мяч предательски подскочил и отлетел в ворота. Черниаускас прыгнул за катящимся к ленточке мячом и не успел за ним.

Сегодня, 15:10
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№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это же как должно не повезти, что прям перед ударом на кочке подлетел мяч.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:25) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
На повторе четко видно как мяч подпрыгнул на кочке.
В общем-то автогол это почти всегда довольно нелепо, но в данном случае ничего сверхъестественного, немного не повезло.

Странный заголовок.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: pisto (Сегодня, 15:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну есть и поэпичнее. Тут кстати в оправдание мяч подпрыгнул на кочке перед ударом,
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:21) #
  • -1
  •  (3)

3-1 cska pobedil
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:16) #
  • +4
  •  (4)

Итоговый счёт ? Или надо учить вас оформлять новости ? )
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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