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Де Брейне может восстановиться к дерби с "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне может вернуться на поле к матчу против "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.

Как передает издание, бельгийскому футболисту сняли бондаж с травмированного колена. Сейчас игрок проходит восстановление в тренажерном зале.

27-летний хавбек надорвал боковую связку правого колена на тренировке в августе.

Манчестерское дерби пройдет 11 ноября на домашней арене "горожан".

"Газета.ру"
Теги: Де Брёйне Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Вчера, 22:26
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№1 Написал: bymer Санкт-Петербург (Вчера, 22:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
К дерби с Ман Сити ахахахаха чё за дятлы статьи выкладывают
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
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