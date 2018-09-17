Де Брейне может восстановиться к дерби с "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне может вернуться на поле к матчу против "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.Как передает издание, бельгийскому футболисту сняли бондаж с травмированного колена. Сейчас игрок проходит восстановление в тренажерном зале.27-летний хавбек надорвал боковую связку правого колена на тренировке в августе.Манчестерское дерби пройдет 11 ноября на домашней арене "горожан".