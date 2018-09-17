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"Жирона" одержала победу над "Сельтой"

Чемпионат Испании

4 тур

"Жирона" – "Сельта" 3:2

Голы: Стуани, 22, Аспас, 34, Алькала, 37, Стуани, 56, Буфаль, 87

"Жирона": Буну, Хуанпе, Алькала, Эспиноса, Адай (Муньеса, 84), Поррос, Луис, Гранель, Гарсия (Робертс, 67), Португес (Гарсия, 88), Стуани

"Сельта": Альварес, Мальо, Алонсо (Буфаль, 46), Араухо, Кабраль, Ронкалья, Пейнадо (Мендес, 75), Лоботка, Гомес, Аспас, Систо (Эккерт, 66)

Предупреждения: Кабраль, 70, Пейнадо, 70
Теги: Жирона Сельта
Вчера, 23:55
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