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Мурат Якин возглавил "Сьон"

Экс-главный тренер "Спартака" Мурат Якин возглавил "Сьон", сообщает официальный сайт швейцарской команды.

Контракт с ним рассчитан на один год.

Якин возглавлял "Спартак" в сезоне-2014/2015.
Теги: Якин Сьон
Сегодня, 05:08
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