Президент "Наполи" раскритиковал тренера "Челси" Сарри

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в очередной раз подверг критике бывшего тренера клуба Маурицио Сарри, который сейчас работает в "Челси"."Сейчас Сарри хорошо справляется, но он потерпел много поражений в своей жизни, его всегда выгоняли. Из-за этих случаев он закоченел в своих отношениях с людьми", — приводит слова президента Football Italia.Сарри оставил пост главного тренера "Наполи" прошедшим летом, его место занял Карло Анчелотти.