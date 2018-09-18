Новости партнеров

Президент "Наполи" раскритиковал тренера "Челси" Сарри

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в очередной раз подверг критике бывшего тренера клуба Маурицио Сарри, который сейчас работает в "Челси".

"Сейчас Сарри хорошо справляется, но он потерпел много поражений в своей жизни, его всегда выгоняли. Из-за этих случаев он закоченел в своих отношениях с людьми", — приводит слова президента Football Italia.

Сарри оставил пост главного тренера "Наполи" прошедшим летом, его место занял Карло Анчелотти.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси Наполи
Сегодня, 06:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.