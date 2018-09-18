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Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи подал иск в суд против бывшего Президента страны, передает Associated Press.

Пануччи, который состоял в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год, обвиняет бывшего главу Албании Буяра Нишани в нанесении ущерба личной репутации из-за того, что последний назвал его "шарлатаном" в фейсбуке после того, как команда Албании уступила сборной Косово (0:3) в товарищеском матче.

"Браво, Косово! Пануччи — шарлатан, который разрушил все, что было создано", — написал Нишани.

Сообщается, что Пануччи требует выплатить ему €100 тысяч.

Судья вынесет решение по иску в течении 30 дней.

"Газета.ру"
Сегодня, 07:52
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№1 Написал: ld1964 (Сегодня, 09:54) #
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online

Россия, то причём?
Регистрация: 16.06.2017 [жалоба]
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