Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи подал иск в суд против бывшего Президента страны, передает Associated Press.Пануччи, который состоял в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год, обвиняет бывшего главу Албании Буяра Нишани в нанесении ущерба личной репутации из-за того, что последний назвал его "шарлатаном" в фейсбуке после того, как команда Албании уступила сборной Косово (0:3) в товарищеском матче."Браво, Косово! Пануччи — шарлатан, который разрушил все, что было создано", — написал Нишани.Сообщается, что Пануччи требует выплатить ему €100 тысяч.Судья вынесет решение по иску в течении 30 дней.