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Легенда НБА отрекся от сравнений с Месси

Легендарный баскетболист Ману Джинобили прокомментировал слова нападающего Лионеля Месси, в которых аргентинец назвал себя "Джинобили футбол".

Бывший лидер "Сан-Антонио Сперс" признался, что считает Месси лучшим футболистом мира, а его заявление считает "несправедливым".

"Я думаю, что со стороны Месси это была просто любезность по отношению к ветерану, который завершает карьеру. Не стоит обращать внимание на это несправедливое заявление Месси. Он – лучший в мире, а я – один из многих в мире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)", — приводит слова Джинобили ESPN.

"Газета.ру"
Теги: Месси
Сегодня, 09:38
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№2 Написал: Павел Фастов (Сегодня, 09:51) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
честно говоря, заголовок и интервью совершенно разные
тут Джинобили все таки иное сказал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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