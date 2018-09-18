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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Легенда НБА отрекся от сравнений с Месси
Легендарный баскетболист Ману Джинобили прокомментировал слова нападающего Лионеля Месси, в которых аргентинец назвал себя "Джинобили футбол".
Бывший лидер "Сан-Антонио Сперс" признался, что считает Месси лучшим футболистом мира, а его заявление считает "несправедливым".
"Я думаю, что со стороны Месси это была просто любезность по отношению к ветерану, который завершает карьеру. Не стоит обращать внимание на это несправедливое заявление Месси. Он – лучший в мире, а я – один из многих в мире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)", — приводит слова Джинобили ESPN.
"Газета.ру"
Бывший лидер "Сан-Антонио Сперс" признался, что считает Месси лучшим футболистом мира, а его заявление считает "несправедливым".
"Я думаю, что со стороны Месси это была просто любезность по отношению к ветерану, который завершает карьеру. Не стоит обращать внимание на это несправедливое заявление Месси. Он – лучший в мире, а я – один из многих в мире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)", — приводит слова Джинобили ESPN.
"Газета.ру"
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