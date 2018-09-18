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Дани Алвес: без Роналду "Реал" стал опаснее

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес прокомментировал уход форварда "Реала" Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Я не согласен с теми, кто говорит, что "Реал" перестал быть сильным после его ухода в "Ювентус". Раньше команда была построена вокруг Криштиану, а теперь она более опасна. Потерять такого игрока - это большая потеря для клуба, но "Реал" есть "Реал", - цитирует Алвеса Marca.
Теги: Алвес Роналду Реал
Сегодня, 13:02
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