Президент ФИФА выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал решение Ла Лиги проводить выборочные матчи чемпионата Испании на территории США.Глава лиги Хавьер Тебас заключил соглашение, согласно которому некоторые матчи внутреннего первенства могут проводиться в США. Первым матчем Примеры, который пройдет в США, станет игра "Жирона" – "Барселона" в 21-м туре чемпионата, запланированная на 27 января."Я бы хотел увидеть большой матч MLS, нежели игру чемпионата Испании в США. Принцип футбола заключается в том, что домашние матчи надо проводить дома, а не в чужой стране", — приводит слова Инфантино ESPN.