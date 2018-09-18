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"Ювентус" намерен приобрести Килиана Мбаппе

"Ювентус" намерен усилиться нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

Президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что перед руководством стоит цель приобрести "нового Криштиану Роналду не старше 25 лет".

По информации итальянского издания Tuttosport, речь идет именно о Мбаппе.

19-летний форвард в текущем сезоне провел три матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Ювентус ПСЖ Роналду Трансферы
Сегодня, 13:29
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№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:26) #
  • -1
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online

Есть новый Неймар - в цска был, мед пиво пил .... несколько лет з.п. получал .... потом в Бразилию уехал мастерство оттачивать ... Витя Витиньев, как раз до 25 вроде подходит ... года 23-24 ему
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (0)

думаю врятле Мбапе в Юве перейдёт, скорей уж Реал или Барса
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:20) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Buiser812
Вот это статистика блин scream

у нас за сезон столько забьют и кричат бомбардир, звезда)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 13:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это статистика блин scream


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
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