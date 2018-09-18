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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ювентус" намерен приобрести Килиана Мбаппе
"Ювентус" намерен усилиться нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.
Президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что перед руководством стоит цель приобрести "нового Криштиану Роналду не старше 25 лет".
По информации итальянского издания Tuttosport, речь идет именно о Мбаппе.
19-летний форвард в текущем сезоне провел три матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
"Газета.ру"
Президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что перед руководством стоит цель приобрести "нового Криштиану Роналду не старше 25 лет".
По информации итальянского издания Tuttosport, речь идет именно о Мбаппе.
19-летний форвард в текущем сезоне провел три матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
"Газета.ру"
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