"Ливерпуль" стартовал с шести побед подряд впервые с сезона-1961/62

"Ливерпуль" обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2, добыв шестую победу подряд на старте нынешней кампании.Это достижение покорилось мерсисайдцам впервые с сезона-1961/62. Тогда "Ливерпуль" стал триумфатором Второго дивизиона английской лиги, сообщает Opta Sport.