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"Ливерпуль" стартовал с шести побед подряд впервые с сезона-1961/62

"Ливерпуль" обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2, добыв шестую победу подряд на старте нынешней кампании.

Это достижение покорилось мерсисайдцам впервые с сезона-1961/62. Тогда "Ливерпуль" стал триумфатором Второго дивизиона английской лиги, сообщает Opta Sport.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 10:26
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:56) #
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Xyйня все это - авторитетные товарищи вещуют что в Ливерпуле все - говно. И тренер, и хозяин, и сами игроки, и собственно сама игра, и вообще нет ничего - ни духа победителей, ни страсти, ни желания - ни-че-го. Все не олдскульненько. Значит - говно

Такой прямо Спартак английский.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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