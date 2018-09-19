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Лионель Месси назвал лучшего напарника в "Барселоне"

Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что лучшим его напарником на поле является защитник Жорди Альба.

"Альба знает меня в совершенстве. Он знает, когда я ему именно дам пас или буду открываться. У меня с ним особая связь", — цитируют Месси испанские СМИ.

Испанская "Барселона" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле разгромила голландский ПСВ со счетом 4:0, а Месси стал автором хет-трика.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 11:41
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№1 Написал: love zina in a point (Сегодня, 12:18) #
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У меня с ним особая связь",

Если бы речь шла о игроках Зенита, то смело можно было бы говорить о гомосексуализме.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
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