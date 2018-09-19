Лионель Месси назвал лучшего напарника в "Барселоне"

Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что лучшим его напарником на поле является защитник Жорди Альба."Альба знает меня в совершенстве. Он знает, когда я ему именно дам пас или буду открываться. У меня с ним особая связь", — цитируют Месси испанские СМИ.Испанская "Барселона" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле разгромила голландский ПСВ со счетом 4:0, а Месси стал автором хет-трика.