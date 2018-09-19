Новости партнеров

Экс-премьер Великобритании может возглавить Английскую премьер-лигу

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может стать новым главой Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Daily Mail.

По информации источника, кандидатура Блэра обсуждалась на неформальном собрании представителей клубов чемпионата Англии.

Блэр покинул пост премьера в 2007-м году и, как отмечается, имеет достаточно харизмы и авторитета, чтобы управлять 20 топ-клубами.

Среди других кандидатов упоминался руководитель Sky Sports Барни Франсис.

Напомним, что действующим руководителем АПЛ является Дэйв Ричардс, который занимает этот пост с 1999 года.

"Газета.ру"
Сегодня, 12:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.