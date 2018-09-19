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Серхио Рамос: Роналду уже в прошлом

Капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал, что клуб уже пережил потерю Криштиану Роналду и готов двигаться дальше.

"Он был эпохой в Мадриде, побил все рекорды, но он уже в прошлом. Мы не можем жить достижениями минувших сезонов", — заявил Рамос.

Футболист отметил, что несмотря на то, что потеря Роналду была большой для клуба, «Реал» нашел способы ее компенсировать.

"Эту потерю мы компенсировали другими игроками с большими амбициями. У нас отличный состав, способный конкурировать. Когда уходит один из лучших игроков, то надо просто продолжать идти вперед. Теперь мы должны адаптироваться к другому стилю, у нас другие способы ведения атаки", — цитируют Рамоса испанские СМИ.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Роналду Реал
Сегодня, 12:06
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