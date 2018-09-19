Главный тренер "Монако": Головин может дебютировать на этих выходных

Наставник "Монако" Леонарду Жардим рассказал о состоянии травмированных игроков команды Александра Головина и Пьетро Пеллегри."В четверг посмотрим, в каком они будут состоянии. Пеллегри точно не примет участия в матче. Что касается Головина, он вполне может дебютировать в матче с "Нимом" на выходных, но если он и сыграет, то не больше 15-20 минут.Ему нужно много тренироваться и провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь того уровня, которого от него все ждут", — сказал ЖардимМатч "Монако" – "Ним" состоится 21 сентября на стадионе "Луи II". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.