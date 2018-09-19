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Уфа Анжи
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Главный тренер "Монако": Головин может дебютировать на этих выходных
Наставник "Монако" Леонарду Жардим рассказал о состоянии травмированных игроков команды Александра Головина и Пьетро Пеллегри.
"В четверг посмотрим, в каком они будут состоянии. Пеллегри точно не примет участия в матче. Что касается Головина, он вполне может дебютировать в матче с "Нимом" на выходных, но если он и сыграет, то не больше 15-20 минут.
Ему нужно много тренироваться и провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь того уровня, которого от него все ждут", — сказал Жардим
Матч "Монако" – "Ним" состоится 21 сентября на стадионе "Луи II". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
L’Equipe.
"В четверг посмотрим, в каком они будут состоянии. Пеллегри точно не примет участия в матче. Что касается Головина, он вполне может дебютировать в матче с "Нимом" на выходных, но если он и сыграет, то не больше 15-20 минут.
Ему нужно много тренироваться и провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь того уровня, которого от него все ждут", — сказал Жардим
Матч "Монако" – "Ним" состоится 21 сентября на стадионе "Луи II". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
L’Equipe.
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