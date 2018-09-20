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"Лион" пожизненно запретит фанату посещать стадион за нацистское приветствие

"Лион" пожизненно запретит болельщику посещать матчи команды за использование нацистского приветствия.

Фанат продемонстрировал данный жест по ходу матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1). Инцидент попал на видео и распространился по социальным сетям.

В настоящее время клуб ведет поиски этого человека.

Goal
Теги: Лион
Сегодня, 12:44
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№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
так и надо
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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