"Лион" пожизненно запретит фанату посещать стадион за нацистское приветствие

"Лион" пожизненно запретит болельщику посещать матчи команды за использование нацистского приветствия.Фанат продемонстрировал данный жест по ходу матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1). Инцидент попал на видео и распространился по социальным сетям.В настоящее время клуб ведет поиски этого человека.