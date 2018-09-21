"Монако" - "Ним": Головин включен в заявку на матч

"Монако" объявил заявку на матч 6-го тура Лиги 1 протим "Нима".Российский полузащитник Александр Головин включен в число 20 игроков, которые смогут сыграть в пятницу вечером. Ранее наставник "Монако" Леонарду Жардим заявил, что Головин, возможно, выйдет на поле, но сыграет максимум 15-20 минут.Полностью заявка монегасков выглядит следующим образом: Си, Бенальо, Глик, Баррека, Хенрикс, Раджи, Жемерсон, Туре, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Н`Дорам, Пеле, Тилеманс, Траоре, Диоп, Фалькао и Силла.