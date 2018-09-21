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Экс-хавбек "Динамо" Джуджак продолжит играть в чемпионате ОАЭ

Бывший полузащитник "Анжи" и "Динамо" Балаж Джуджак сменил клуб.

Венгр перешел из "Аль-Вахды" в "Аль-Иттихад".

31-летний футболист заключил с новым клубом контракт.

Твиттер "Аль-Иттихада"
Теги: Динамо Анжи Джуджак
Сегодня, 12:36
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