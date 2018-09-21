Юрген Клопп запретил Amazon снимать сериал про "Ливерпуль"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать документальный сериал о команде, сообщает Daily Mail.По данным источника, руководство клуба, включая владельца, дало согласие, но Клопп отказался от съемок.По мнению немецкого специалиста, съемочный процесс не принесет команде никакой пользы, а только заставит футболистов вести себя по-другому из-за присутствия камеры.