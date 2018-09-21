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Юрген Клопп запретил Amazon снимать сериал про "Ливерпуль"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать документальный сериал о команде, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство клуба, включая владельца, дало согласие, но Клопп отказался от съемок.

По мнению немецкого специалиста, съемочный процесс не принесет команде никакой пользы, а только заставит футболистов вести себя по-другому из-за присутствия камеры.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 19:12
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